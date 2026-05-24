رسانه‌های اسرائیل: نتانیاهو در گفت‌وگو با ترامپ درباره روند مذاکرات ایران و مفاد مربوط به لبنان ابراز نگرانی کرد رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نتانیاهو در گفت‌وگو با ترامپ نسبت به روند مذاکرات ایران و مفاد مربوط به لبنان ابراز نگرانی کرده و مدعی شده است تهران در حال وقت‌کشی در مذاکرات هسته‌ای است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی‌های خود را درباره روند مذاکرات با ایران و همچنین مفاد مربوط به لبنان مطرح کرده است.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی اسرائیل (کان)، نتانیاهو و برخی مقامات امنیتی اسرائیل مدعی شده‌اند که ایران در حال وقت‌کشی در روند مذاکرات است و پس از پایان دوره 60 روزه ممکن است دوباره رویکردی سخت‌گیرانه در پیش بگیرد.

در این گزارش همچنین آمده است که نتانیاهو نسبت به هرگونه ارتباط میان موضوع آتش‌بس در لبنان و مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز مخالفت کرده و این دو پرونده را جدا از یکدیگر دانسته است.

بر این اساس، نخست‌وزیر اسرائیل با وجود هشدار درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران در آینده نزدیک، نگران است که روند مذاکرات فعلی، چنین سناریویی را به تعویق بیندازد.

همچنین در گزارش فوق اشاره شده که برخی مقامات اسرائیلی مدعی‌اند برخلاف ادعای جداسازی پرونده‌ها، در پیش‌نویس‌های غیررسمی ارتباط‌هایی میان لبنان و توافق احتمالی دیده می‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که نتانیاهو قرار است در همین زمینه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل را با حضور وزرا و برخی مسئولان دفاعی برگزار کند.

در بخش دیگری از گزارش، به اظهارات اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اشاره شده که گفته بود روند مذاکرات با آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان است و دو طرف در عین نزدیک بودن، همچنان بر سر برخی موضوعات اختلاف دارند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که دو طرف به یک توافق کلی نزدیک شده‌اند و جزئیات نهایی در حال بررسی است.