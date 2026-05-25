25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
شبکه 13 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور در نشستهای غیرعلنی کابینه امنیتی، نگرانی خود را از توافق احتمالی میان آمریکا و ایران مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو اذعان کرده که اسرائیل در شرایط کنونی «فضای مانور لازم برای تاثیرگذاری بر تصمیمات ترامپ» درباره ایران را در اختیار ندارد.
این گزارش همچنین حاکی است که کابینه امنیتی اسرائیل دیشب نیز نشستهای خود را ادامه داده و نهادهای امنیتی این کشور از احتمال آنچه «مصونیت یافتن ایران» در صورت توافق توصیف شده، نگران هستند.
در ادامه ادعا شده تنها فردی که میتواند روند توافق را با شکست مواجه کند، مجتبی خامنهای است.
همچنین در این گزارش آمده است که برخی چهرههای نزدیک به ترامپ، از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر، رئیسجمهور آمریکا را برای پیشبرد توافق با ایران تحت فشار قرار دادهاند.
پیشتر نیز رسانههای اسرائیل گزارش داده بودند که نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ نگرانی خود را نسبت به «به تعویق افتادن پرونده هستهای ایران» و ارتباط دادن آتشبس در لبنان با مذاکرات ایران مطرح کرده است.
دونالد ترامپ نیز اعلام کرده بود روند مذاکرات با ایران همچنان ادامه دارد و بهصورت منظم و سازنده پیش میرود.