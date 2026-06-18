رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند گفت‌وگوهای سوریه و اسرائیل که طی ماه‌های گذشته متوقف شده بود، پس از حملات به ایران و در پی فشارهای دولت آمریکا برای پیشبرد پرونده‌های منطقه‌ای به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

رسانه‌های اسرائیل: مذاکرات دمشق و تل‌آویو با فشار آمریکا از سر گرفته می‌شود رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند گفت‌وگوهای سوریه و اسرائیل که طی ماه‌های گذشته متوقف شده بود، پس از حملات به ایران و در پی فشارهای دولت آمریکا برای پیشبرد پرونده‌های منطقه‌ای به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

رسانه‌های اسرائیل مدعی شدند گفت‌وگوهای میان سوریه و اسرائیل که طی ماه‌های اخیر به بن‌بست رسیده بود، پس از حملات علیه ایران و در پی فشارهای آمریکا، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

بر اساس گزارش شبکه دولتی اسرائیل «KAN»، این تحول پس از چند ماه رکود در مذاکرات میان دمشق و تل‌آویو رخ داده است.

در این گزارش ادعا شد که تمایل دونالد ترامپ به احیای مذاکرات اسرائیل و سوریه، از درخواست واشنگتن برای ایفای نقش سوریه در مهار فعالیت‌های حزب‌الله در لبنان ناشی می‌شود.

از سوی دیگر، احمد الشرع پیش‌تر تاکید کرده بود ادعاها درباره دخالت سوریه در امور داخلی لبنان صحت ندارد و دمشق همواره بر پایان جنگ، تقویت نهادهای دولتی و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید داشته است.

ترامپ نیز در اظهاراتی گفته بود: «به اسرائیل پیشنهاد دادم اجازه دهد سوریه مسئله حزب‌الله را حل‌وفصل کند. صادقانه بگویم، فکر می‌کنم آنها عملکرد بهتری دارند».