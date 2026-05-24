24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیل گزارش دادند که دولت تلآویو از احتمال امضای «توافق موقت» با ایران توسط دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریکا که میتواند بررسی پرونده هستهای را به تعویق بیندازد، نگران است.
روزنامه (هاآرتص) در گزارشی نوشت که اسرائیل نسبت به احتمال امضای «توافق موقت محدود» میان ترامپ و ایران نگران است.
در این گزارش آمده است که تلآویو از توافقی که به مسائل اصلی برنامه هستهای ایران نمیپردازد، ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس این گزارش، حذف ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، ممنوعیت غنیسازی اورانیوم و همچنین برنامه موشکهای بالستیک از جمله «نگرانیهای اصلی» اسرائیل به شمار میرود.
هاآرتص همچنین به نقل از منابع امنیتی اسرائیل نوشت که نهادهای امنیتی این کشور معتقدند ایران در حال «وقتکشی» در برابر آمریکا است و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هستهای پایین ارزیابی میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ترامپ اعلام کرده که با ایران درباره یک توافق «تا حد زیادی نهاییشده» در حال مذاکره هستند و جزئیات و عناصر پایانی آن در حال بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.