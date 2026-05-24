24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیل گزارش دادهاند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تاکید کرده که حتی در صورت دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران، اسرائیل «آزادی کامل اقدام در برابر تهدیدات در همه جبههها» را حفظ خواهد کرد.
بر اساس این گزارشها که به منابع سیاسی اسرائیلی استناد دارد، آمریکا جزئیات مربوط به مذاکرات با ایران را با تلآویو در میان گذاشته است.
در این تماس تلفنی، نتانیاهو مدعی شده که اسرائیل در برابر تهدیدها، از جمله در لبنان، همچنان آزادی عمل خواهد داشت و ترامپ نیز بر حمایت خود از این رویکرد تاکید کرده است.
همچنین در گزارشها آمده است که ترامپ بر لزوم پایان کامل برنامه هستهای ایران و انتقال اورانیوم غنیشده از این کشور تاکید داشته و گفته است تا زمانی که این شروط محقق نشود، توافق نهایی امضا نخواهد شد.
پیشتر نیز شبکه تلویزیونی اسرائیل (کان) گزارش داده بود که نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ، نگرانیهای خود را درباره بندهای مربوط به لبنان در مذاکرات با ایران مطرح کرده است.
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری پاکستان ادامه دارد و طرفین در عین وجود اختلافات، در تلاش برای نهاییسازی یک تفاهمنامه هستند.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که گفتوگوها با ایران برای دستیابی به توافقی «در مراحل نهایی» قرار دارد و جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.