رسانه‌های اسرائیل مدعی شدند ایران 4 موشک بالستیک به سمت یکی از پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرده که تمام آنها رهگیری و منهدم شده‌اند.

رسانه‌های اسرائیل: ایران پایگاه آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد رسانه‌های اسرائیل مدعی شدند ایران 4 موشک بالستیک به سمت یکی از پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرده که تمام آنها رهگیری و منهدم شده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رسانه‌های اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند که ایران یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است.

این مقام آمریکایی مدعی شد ایران 4 موشک بالستیک به سمت این پایگاه شلیک کرده، اما تمامی موشک‌ها پیش از اصابت رهگیری و منهدم شده‌اند. وی همچنین این حمله را «گسترده» توصیف کرد.

در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری منتشر شده که دود و رد نور موشک‌های شلیک‌شده از ایران را در آسمان نشان می‌دهد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای سپاه پاسداران امروز ساعت 17:45 به وقت ساحل شرقی آمریکا، در حمله‌ای غافلگیرانه، چندین موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک کردند.

سنتکام مدعی شد تمامی موشک‌های شلیک‌شده از سوی ایران با موفقیت رهگیری شده‌اند و نیروهای آمریکایی همچنان در بالاترین سطح آماده‌باش قرار دارند.

تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های ایران درباره این ادعاها اظهار نظری نکرده‌اند.

این نخستین حمله مستقیم منتسب به ایران علیه یک هدف آمریکایی پس از کاهش تنش‌های میان تهران و واشنگتن در پایان هفته گذشته عنوان شده است.