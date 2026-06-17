17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیل مدعی شدند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مانع اجرای طرح جدید اسرائیل برای آغاز حمله گسترده به نوار غزه شده است.
شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که این طرح در سطوح عالی سیاسی و امنیتی اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی نارضایتی خود را از این طرح ابراز کرده و خواستار عدم اجرای عملیات جدید در غزه شدهاند.
در این گزارش همچنین ادعا شده است که ارتش اسرائیل در ماههای اخیر در تلاش بوده روندی را که از آن به عنوان «الحاق تدریجی و خاموش» بخشهایی از نوار غزه یاد میشود، پیش ببرد.
پیشتر، نتانیاهو مدعی شده بود که نیروهای اسرائیلی 60 درصد نوار غزه را در کنترل دارند و این میزان به 70 درصد افزایش خواهد یافت.
روزنامه (هاآرتص) نیز هفته گذشته گزارش داده بود که ارتش اسرائیل با استناد به ادعای تقویت دوباره حماس، در حال آمادهسازی برای اجرای حملات گسترده در غزه است و طرحهای عملیاتی مربوطه را تدوین کرده است.