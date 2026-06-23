رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند واشنگتن با پایان دادن به آزادی عمل تل‌آویو، محدودیت‌های جدیدی برای عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و غزه وضع کرده است.

رسانه‌های اسرائیلی: ترامپ اختیارات نظامی بی‌قیدوشرط تل‌آویو در لبنان را پایان داد رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند واشنگتن با پایان دادن به آزادی عمل تل‌آویو، محدودیت‌های جدیدی برای عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و غزه وضع کرده است.

قدس/خبرگزاری آنادولو

به گزارش کانال 13 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور، واشنگتن در پیام‌های اخیر خود به تل‌آویو صراحتاً اعلام کرده است که ارتش اسرائیل دیگر مجاز به انجام عملیات نظامی بدون محدودیت در خاک لبنان نیست.

این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد بر خلاف ادعاهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر برخورداری نیروهای نظامی از آزادی عمل کامل در جنوب لبنان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، محدودیت‌های جدیدی را نه تنها در جبهه لبنان، بلکه در سایر پرونده‌های امنیتی منطقه برای اسرائیل در نظر گرفته است.

بر اساس دستورالعمل‌های سیاسی ابلاغ‌شده به ارتش اسرائیل، دامنه اقدامات نظامی مجاز این کشور تنها به محدوده موسوم به «خط زرد» محدود شده و انجام هرگونه عملیات در مناطق دورتر، به‌ویژه در بیروت و شهر صور در جنوب لبنان ممنوع اعلام شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به تحولات نوار غزه اشاره شده است؛ جایی که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در نشستی تخصصی با فرماندهان ارشد نظامی، وضعیت غزه و موضوع آنچه «افزایش قدرت حماس» نامیده شده را بررسی کرد. در این نشست، طرح‌های مختلف برای آغاز یک عملیات گسترده نظامی با هدف خلع سلاح حماس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با این حال، شرکت‌کنندگان در این جلسه ارتش نسبت به مخالفت احتمالی دونالد ترامپ با هرگونه عملیات گسترده و جدید در نوار غزه ابراز نگرانی کرده و اذعان داشتند که رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است در مواجهه با موضوع خلع سلاح حماس، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.