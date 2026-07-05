رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به نیویورک برای شرکت در اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل را به دلیل نگرانی از احتمال بازداشت لغو کرده است.

رسانه‌های اسرائیلی: بن‌گویر سفر به نیویورک را از بیم بازداشت لغو کرد رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به نیویورک برای شرکت در اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل را به دلیل نگرانی از احتمال بازداشت لغو کرده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی راست‌گرای افراطی اسرائیل، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به نیویورک را به دلیل نگرانی از احتمال بازداشت در پی سیاست‌ها و اقداماتش علیه فلسطینیان لغو کرده است.

روزنامه «هاآرتص» گزارش داد که بن‌گویر قصد داشت برای شرکت در اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند، اما در پی افزایش درخواست‌ها برای تحقیق و بازداشت وی و همچنین احتمال برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر، این سفر را لغو کرد.

بر اساس این گزارش، تصمیم به لغو سفر پس از ارزیابی‌های امنیتی و سیاسی اتخاذ شد که نشان می‌داد بن‌گویر به دلیل مواضع و سیاست‌های تندروانه خود ممکن است با اعتراضات گسترده و فشارهای حقوقی در آمریکا مواجه شود.