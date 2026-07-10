دو مقام ارشد آمریکایی گفتند اطلاعاتی که از قصد ایران برای ترور دونالد ترامپ حکایت دارد، «شامل هیچ طرح مشخص و دقیقی» نیست.

رسانه‌های اسرائیلی: آمریکا به اطلاعات اسرائیل در مورد سوء‌قصد به جان ترامپ با دیده تردید می‌نگرد دو مقام ارشد آمریکایی گفتند اطلاعاتی که از قصد ایران برای ترور دونالد ترامپ حکایت دارد، «شامل هیچ طرح مشخص و دقیقی» نیست.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

مقامات آمریکایی معتقدند که اطلاعات اسرائیل مبنی بر اینکه ایران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را ترور خواهد کرد، با هدف تأثیرگذاری بر سیاست در قبال تهران و ترمیم رابطه بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ترامپ بوده است.

به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دو مقام ارشد آمریکایی گفتند که اطلاعات ارائه شده توسط اسرائیل در مورد «توطئه ترور ایران علیه ترامپ» «مربوط به یک طرح مشخص و دقیق نیست.»

این مقامات اظهار داشتند که این اطلاعات صرفاً «یک قطعه اطلاعات واحد در مورد بحث‌های کلی بین مقامات ایرانی در این مورد» و «تایید نشده» است.

یکی از مقامات خاطرنشان کرد که اسرائیل سال گذشته نیز چندین گزارش مشابه در مورد اظهارات افراد ایرانی یا طرفدار ایران مبنی بر اینکه ترامپ باید آسیب ببیند، ارائه کرده بود، در حالی که دو مقام ارشد آمریکایی این دیدگاه را داشتند که اسرائیل این اطلاعات را برای تأثیرگذاری بر سیاست ترامپ در قبال ایران و بهبود روابط اخیراً تیره شده بین نتانیاهو و ترامپ به اشتراک گذاشته است.

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که اسرائیل اطلاعاتی در مورد توطئه‌های ادعایی ایران برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به اشتراک گذاشته است.