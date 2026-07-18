Irmak Akcan
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
شبکه خبری «CBS News» آمریکا با انتشار گزارشی از زخمی شده شمار زیادی نظامی این کشور در حملات اخیر ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در اردن خبر دادند.
در این گزارش تاکید شده که چندین مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، گفته اند که در حملات هفته اخیر ایران به اردن، چندین سرباز آمریکایی مجروح شدهاند. مقامات مذکور درباره احتمال کشتهشدن نظامیان آمریکایی توضیحی نداده اند.
گفتنی است، پیشتر رسانههای ایران اعلام کرده بودند که پایگاههای آمریکا در اردن طی هفته اخیر در پاسخ به حملات آمریکا به جنوب ایران، در چندین نوبت هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته اند. ارتش ایران نیز از حمله پهپادی به پایگاه هوایی الازرق، معروف به موفقالسلطی، که میزبان نیروها و هواپیماهای آمریکایی است، خبر داده بود.