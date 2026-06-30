رسانه دولتی اسرائیل مدعی شد آمریکا سندی به تل‌آویو ارائه کرده که در آن اجرای طرح بازسازی غزه حتی بدون خلع سلاح حماس و ایجاد ساختار جدید اداره این منطقه خواسته شده است.

رسانه دولتی اسرائیل: آمریکا سندی با مجموعه‌ای از مطالبات درباره غزه به اسرائیل ارائه کرده است رسانه دولتی اسرائیل مدعی شد آمریکا سندی به تل‌آویو ارائه کرده که در آن اجرای طرح بازسازی غزه حتی بدون خلع سلاح حماس و ایجاد ساختار جدید اداره این منطقه خواسته شده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رسانه دولتی اسرائیل (KAN) گزارش داد که آمریکا سندی حاوی مجموعه‌ای از مطالبات مربوط به نوار غزه به اسرائیل ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، این سند نشان‌دهنده فشار واشنگتن برای اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حتی در صورتی است که حماس خلع سلاح نشود.

در این گزارش آمده است که آمریکا انتظار دارد اسرائیل به صورت مکتوب این سند را تایید کند.

تاکنون هیچ‌ یک از مقام‌های آمریکا یا اسرائیل درباره این ادعا اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.

به نوشته (KAN)، این سند شامل بندهایی است که اسرائیل را ملزم می‌کند اجرای پروژه‌های زیرساختی در نوار غزه، از جمله در حوزه آب، برق و سایر خدمات عمومی را مجاز بداند.

همچنین بر اساس این سند، ساکنان مناطق تحت کنترل حماس باید تا پایان سال 2026 به مناطقی که تحت مدیریت «شورای صلح» قرار دارند، منتقل شوند.

در این سند همچنین بر ایجاد یک ستاد مرکزی برای دولت تکنوکرات، صدور مجوز ساخت پایگاه‌هایی برای «نیروی بین‌المللی ثبات»، بازسازی بیمارستان اروپایی، ورود مصالح ساختمانی و تجهیزات پزشکی و ایجاد گذرگاهی برای دسترسی ساکنان مناطق تحت کنترل حماس به این بیمارستان تاکید شده است.

بر اساس این گزارش، از اسرائیل خواسته شده درآمدهای مالیاتی مربوط به غزه را که در اختیار دولت فلسطین قرار دارد، به «شورای صلح» منتقل کند و دولت تکنوکرات را نیز به عنوان «نهاد حاکم بر غزه» به رسمیت بشناسد.

این سند همچنین خواستار صدور مجوز راه‌اندازی شبکه 4G در غزه، که در حال حاضر ممنوع است و اعطای عفو مشروط به افرادی شده که سلاح خود را تحویل داده و به صلح متعهد شوند.

در ادامه آمده است که «شورای صلح» مسئول نظارت بر زنجیره تامین، سوخت و پرداخت‌ها خواهد بود و برای کاهش مالیات‌های اعمال‌شده از سوی حماس تلاش خواهد کرد.

به گزارش (KAN)، از مفاد این سند چنین برداشت می‌شود که آمریکا دیگر ازسرگیری جنگ در غزه را گزینه‌ای روی میز نمی‌داند و حتی در صورت خودداری حماس از تحویل سلاح، زمان ایجاد یک ساختار حکومتی جایگزین برای اداره غزه فرا رسیده است.

ساختارهای پیشنهادی برای دوره انتقالی اداره غزه، شامل «شورای صلح»، «کمیته اداره ملی غزه» و «نیروی بین‌المللی ثبات»، پیش‌تر در 16 ژانویه از سوی کاخ سفید معرفی شده بودند.