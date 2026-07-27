27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی در نوار غزه، جنوب سوریه و جنوب لبنان را نخواهد پذیرفت.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو پیش از سفر به آمریکا، در نشست هفتگی کابینه اعلام کرد که دولت واشنگتن خواستار عقبنشینی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی در لبنان، سوریه و نوار غزه شده است.
این رسانه به نقل از نتانیاهو نوشت: «به شدت با این درخواست مخالفت خواهم کرد و پاسخ منفی خواهم داد».
در این گزارش همچنین آمده است که دولت اسرائیل با استقرار «نیروی بینالمللی ثبات» (ISF) در نوار غزه موافقت کرده، اما تاکید دارد تا زمان خلع سلاح کامل جنبش حماس و خروج آن از غزه، ارتش اسرائیل کنترل «خط زرد» را حفظ خواهد کرد و هیچ عقبنشینی انجام نخواهد داد.
منابع آگاه به شبکه 13 گفتند در حال حاضر نیروی بینالمللی ثبات تنها حدود 200 نماینده از کشورهای دوست اسرائیل، از جمله اوگاندا و مراکش، در اختیار دارد.
این منابع همچنین اعلام کردند کابینه اسرائیل اعطای مصونیت به نیروهای این ماموریت را در چارچوب قانون «مصونیت سازمانهای بینالمللی» تصویب کرده و این نیروها در مناطقی خارج از محدوده استقرار ارتش اسرائیل و با هماهنگی کامل با این ارتش فعالیت خواهند کرد.
یکی از مقامهای اسرائیلی نیز گفت ورود هر یک از نیروهای این ماموریت به اسرائیل مستلزم تایید جداگانه نخستوزیر، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه خواهد بود و تنها کشورهایی که با اسرائیل توافق صلح دارند و علیه این کشور یا مقامهای آن در مجامع بینالمللی اقدام نمیکنند، امکان مشارکت در این نیرو را خواهند داشت.
با وجود اجرایی شدن توافق آتشبس در نوار غزه از 10 اکتبر 2025، اسرائیل همچنان به حملات، تخریب و محاصره این منطقه ادامه داده است.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل حدود 70 درصد از مساحت غزه را در اشغال دارد و فلسطینیان را به کمتر از 30 درصد از این منطقه محدود کرده است.
در هفتههای اخیر، رسانهها از افزایش فشار دولت آمریکا بر اسرائیل برای خروج از مناطق اشغالی در سوریه، لبنان و نوار غزه خبر دادهاند.
قرار است نتانیاهو فردا در واشنگتن با ترامپ دیدار و گفتوگو کند.