قدس/ خبرگزاری آنادولو

روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» در گزارشی اختصاصی مدعی شد «شورای صلح» که از سوی آمریکا اعلام شده، قصد دارد طی هفته‌های آینده پروژه‌ای آزمایشی را برای مدیریت مراکز اسکان بشردوستانه در مناطق خارج از کنترل حماس در نوار غزه آغاز کند.

بر اساس این گزارش، نخستین مرکز اسکان در منطقه «تل السلطان» در نزدیکی شهر رفح ایجاد خواهد شد و قرار است تنها افرادی که سلاح حمل نمی‌کنند و ارتباطی با حماس ندارند، به این مناطق منتقل شوند.

این روزنامه به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده، نوشت: «نیروهای چندملیتی تحت رهبری شورای صلح (نیروی بین‌المللی ثبات) وارد منطقه خواهند شد و در پایگاهی که به‌طور ویژه برای آنها در اردوگاه "امیتی" متعلق به اسرائیل در نزدیکی نوار غزه آماده شده، مستقر خواهند شد».

در گزارش آمده است این نیروها برای برقراری نظم در مناطق بشردوستانه به سلاح‌های غیرکشنده مجهز خواهند شد، در حالی که ارتش اسرائیل کنترل مناطق فراتر از «خط زرد» را حفظ کرده و حضور خود را در آن مناطق تقویت خواهد کرد.

همچنین ادعا شد با ارسال کمک‌های پزشکی و مواد غذایی به مراکز اسکان، تلاش خواهد شد نفوذ حماس بر ساکنان غزه به‌تدریج کاهش یابد.

این گزارش می‌افزاید شورای صلح برای استقبال از نیروهای چندملیتی که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده وارد اسرائیل شوند و سپس در غزه مستقر شوند، مراکز پشتیبانی لجستیکی در مناطق مرزی ایجاد خواهد کرد.

به ادعای این روزنامه، این اقدامات با هدف اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حتی در صورت خودداری حماس از خلع سلاح، انجام می‌شود.

در گزارش آمده است: «این اقدام در واقع اجرای بند 17 طرح ترامپ است. این طرح زمینه را برای آغاز یک روند بازسازی موقت در مناطقی که از حضور حماس پاکسازی شده‌اند، فراهم می‌کند».

به نوشته اسرائیل هیوم، مسئولان شورای صلح متعهد شده‌اند در این مناطق به جای ساختمان‌های بتنی دائمی، خانه‌های پیش‌ساخته (کانکس) احداث کنند و خدمات پزشکی و سایر خدمات ضروری را به ساکنان ارائه دهند.

این روزنامه این طرح را به یک «عملیات گازانبری» تشبیه کرده و مدعی شده است که همزمان با محدود شدن مناطق تحت کنترل حماس توسط ارتش اسرائیل، شورای صلح نیز ساکنان را از مناطق تحت کنترل این گروه خارج خواهد کرد تا در نهایت حماس «بدون جمعیت، بدون سرزمین و بدون منابع» باقی بماند.

در ادامه گزارش ادعا شد تا زمانی که حماس خلع سلاح را نپذیرد، «کمیته تکنوکرات» نیز مسئولیتی در مناطق تحت کنترل این گروه بر عهده نخواهد گرفت.

منابع این روزنامه دلیل این تصمیم را جلوگیری از تسلط حماس بر این کمیته از طریق قدرت نظامی و جلوگیری از تکرار «الگوی لبنان» و نفوذ حزب‌الله در ساختار حاکمیتی این کشور عنوان کردند.

بر اساس این سناریو، «شورای صلح» و کمیته تکنوکرات در مرحله نخست تنها اداره مناطق محدودی را که خارج از کنترل حماس هستند، بر عهده خواهند گرفت تا جایگزینی برای اداره این گروه ایجاد شود.

واکنش حماس به استقرار «شورای صلح» در غزه؛ درخواست برای توقف جنایات اشغالگران

حازم قاسم، سخنگوی حماس، پس از ورود نخستین تجهیزات تاکتیکی به مرکز پشتیبانی «اندورانس» در جنوب اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امیدواریم اعلام شورای صلح درباره آغاز ورود نیروهای بین‌المللی، سرآغازی برای اجرای مأموریت‌های این نیرو در جهت جداسازی مردم غزه از ارتش اشغالگر و توقف جنایات آنان باشد.»

وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه ورود «کمیته ملی اداره غزه» و ارسال واقعی کمک‌های بشردوستانه، بازسازی این منطقه را حق طبیعی تمامی فلسطینیان دانست.

طبق گزارش پایگاه خبری «i24 News»، مرکز «اندورانس» که به عنوان پایگاه پشتیبانی «نیروی بین‌المللی ثبات» فعالیت می‌کند، در نزدیکی گذرگاه «کرم ابوسالم» واقع شده و وظیفه آماده‌سازی نیروها و تجهیزات برای انتقال تدریجی به داخل غزه را بر عهده دارد.

این اقدامات در چارچوب مرحله دوم طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ انجام می‌شود که با قطعنامه شماره 2803 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 17 نوامبر 2025 نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

طبق آمار رسمی، حملات گسترده از 8 اکتبر 2023 منجر به کشته شدن بیش از 73 هزار نفر و زخمی شدن بیش از 173 هزار تن شده و سازمان ملل هزینه بازسازی زیرساخت‌های غزه را حدود 70 میلیارد دلار برآورد کرده است.



