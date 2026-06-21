قدس/ خبرگزاری آنادولو

شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات پیش‌روی اسرائیل، تماس‌های غیررسمی با برخی رهبران مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، شماری از مقام‌های دولت آمریکا، از جمله افرادی که به نزدیکی با نتانیاهو شناخته می‌شوند، برای سنجش فضا و توسعه روابط با چهره‌های مطرح اپوزیسیون اسرائیل وارد گفت‌وگوهای غیررسمی شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که در میان افرادی که مورد توجه واشنگتن قرار گرفته‌اند، نام‌های نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، وگادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش و رهبر حزب یاشار، دیده می‌شود.

به نوشته این رسانه، تمایل دولت ترامپ به برقراری ارتباط با مخالفان نتانیاهو ناشی از سه عامل اصلی از جمله، نگرانی واشنگتن از حضور وزیران تندرو راست‌گرا در ائتلاف حاکم اسرائیل، نارضایتی آمریکا از ناتوانی دولت کنونی اسرائیل در پیشبرد برخی روندهای دیپلماتیک به دلیل آسیب دیدن وجهه بین‌المللی آن در پی جنگ غزه و ارزیابی مقام‌های آمریکایی مبنی بر احتمال شکست نتانیاهو در انتخابات برنامه‌ریزی‌شده تا 27 اکتبر، است.

اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو پس از توافق ایران و آمریکا آشکارتر شده است.

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از اجرایی شدن این توافق گفته بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند به ما بگوید چه کاری انجام دهیم».

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا از حملات اسرائیل به لبنان انتقاد کرده و رویکرد دولت نتانیاهو را در این زمینه نادرست دانسته است.

همچنین جی دی ونس در واکنش به انتقادهای بتسالل اسموتریچ و ایتامار بن گویر از توافق یادشده، تاکید کرد که «دو سوم تسلیحاتی که از اسرائیل محافظت می‌کند، در آمریکا و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تولید می‌شود».