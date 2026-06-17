رسانه اسرائیلی: توافق آمریکا و ایران، اسرائیل را تنها گذاشت

Burak Dağ
17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، در یادداشتی به قلم بوئاز هعتسنی، توافق میان دولت دونالد ترامپ و ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را به منزله «خیانت» به اسرائیل و شرکای منطقهای آمریکا دانست.
در این یادداشت ادعا شده است که مذاکرات واشنگتن و تهران موجب کاهش فشار اقتصادی بر ایران و فراهم شدن فرصت برای بازسازی توانمندیهای نظامی این کشور شده است.
نویسنده همچنین مدعی شد که کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، دیگر تمایلی به پیوستن به توافقهای جدید در چارچوب پیمان ابراهیم نخواهند داشت، زیرا به گفته وی اعتماد به تعهدات آمریکا کاهش یافته است.
در ادامه این یادداشت آمده است که آمریکا در جنگی که به ادعای نویسنده «در آستانه پیروزی» قرار داشت، ناکام مانده و تلاش برای دستیابی به توافق با ایران در میانه درگیریها، موجب افزایش مقاومت تهران شده است.
این مقاله همچنین تأکید کرد که بزرگترین چالش پیش روی بنیامین نتانیاهو حفظ شراکت راهبردی با آمریکا بدون چشمپوشی از منافع امنیتی اسرائیل است و مدعی شد که توافق واشنگتن و تهران، اسرائیل را در عرصه منطقهای «تنها» گذاشته است.