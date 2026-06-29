رسانه اسرائیلی گزارش داد دولت این کشور برای کاهش فشارهای بین‌المللی، عنوان طرح اخراج فلسطینیان از غزه را از «مهاجرت داوطلبانه» به «طرح آزادی جابه‌جایی» تغییر داده است.

رسانه اسرائیلی: تل‌آویو عنوان طرح اخراج فلسطینیان از غزه را تغییر داد رسانه اسرائیلی گزارش داد دولت این کشور برای کاهش فشارهای بین‌المللی، عنوان طرح اخراج فلسطینیان از غزه را از «مهاجرت داوطلبانه» به «طرح آزادی جابه‌جایی» تغییر داده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته در اشاره به طرح انتقال فلسطینیان از نوار غزه، به جای عبارت «مهاجرت داوطلبانه» از عنوان «طرح آزادی جابه‌جایی» استفاده کند.

بر اساس این گزارش، نهادهای سیاسی و امنیتی اسرائیل این تغییر را با هدف کاهش واکنش‌های بین‌المللی، افزایش مقبولیت دیپلماتیک و پوشاندن ناکامی این طرح در جلب حمایت سایر کشورها انجام داده‌اند.

در گزارش فوق آمده است که استفاده از عنوان پیشین، در سطح بین‌المللی به‌عنوان تبلیغ برای «انتقال اجباری» فلسطینیان تلقی شده و با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده بود؛ موضوعی که موجب شد بسیاری از کشورها از همکاری با اسرائیل یا پذیرش فلسطینیان غزه خودداری کنند.

به نوشته شبکه 13، به تمامی نهادهای ذی‌ربط از جمله دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دستور داده شده این طرح را با ادبیاتی جدید و قابل‌قبول‌تر در مجامع بین‌المللی مطرح کنند.

منابع حاضر در این رایزنی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که تغییر اصطلاحات، موضع کشورهای هدف را نرم‌تر کرده و زمینه احیای طرح انتقال فلسطینیان را فراهم کند.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با شبکه 13 مدعی شد: حماس همچنان در نوار غزه حضور دارد و اسرائیل در تلاش است «تا حد امکان شمار بیشتری از فلسطینیان» را به ترک این منطقه ترغیب کند تا اجرای برنامه‌های آینده در غزه تسهیل شود.

