رسانه اسرائیلی: ترکیه برای تهدید نظامی علیه اسرائیل نیازی به اف-35 ندارد

09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیلی، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نشانههایی درباره بازگشت ترکیه به برنامه اف-35 بروز داد، با اشاره به نگرانیهای دولت تلآویو، ارزیابی کردند که ترکیه برای تبدیل شدن به یک تهدید نظامی علیه اسرائیل، به جنگندههای اف-35 نیاز ندارد.
در تحلیلی که به قلم امینه ایوب در روزنامه «جروزالم پست» منتشر شد، آمده است که ترامپ در نشست ناتو در آنکارا، برای دسترسی ترکیه به اف-35 و لغو تحریمهای «CAATSA» چراغ سبز نشان داده است.
در این تحلیل با اشاره به اینکه موضوع اف-35 یکی از محورهای اصلی دستور کار این هفته بوده، تاکید شده که تمرکز صرف برنامهریزان امنیتی اسرائیل بر اف-35، در حالی که تلاش دارند ارزیابی کنند که ترکیه در صورت دسترسی گستردهتر به فناوری پیشرفته غربی چه خواهد کرد، اشتباه است.
در این تحلیل، اقدامات ترکیه در لیبی بهعنوان نمونه ذکر شده و یادآوری شده است که ترکیه با پهپادهای «بیرقدار TB2» و سامانههای جنگ الکترونیک که سامانههای پدافند هوایی ساخت روسیه را مختل میکنند، دستاوردهای مهمی به دست آورده است.
در این تحلیل با تاکید بر اینکه ترکیه برای ایجاد تهدید علیه اسرائیل به اف-35 نیاز ندارد، تصریح شده که آنکارا ده سال گذشته را صرف ایجاد زیرساخت صنایع دفاعی بومی کرده و از موضع وابستگی به تجهیزات آمریکایی مذاکره نمیکند. در ادامه تحلیل آمده است: فروش اف-35 بیش از آنکه توانمندی تازهای به آنکارا بدهد، توانمندیای را تایید و گسترش خواهد داد که ترکیه پیشتر آن را توسعه داده، آزمایش کرده و صادر کرده است.
نشانهها درباره دسترسی ترکیه به اف-35 و احتمال بازگشت آنکارا به برنامه یادشده، در اسرائیل باعث نگرانی شده بود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با رسانههای مهم آمریکایی اعلام کرده بود که آنها مستقیما با دسترسی ترکیه به اف-35 مخالفاند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل نیز گفته که دولت تلآویو برای جلوگیری از این موضوع، هم آشکارا و هم پشت پرده تلاشهایی انجام میدهد و در این زمینه با دولت واشنگتن در تماس است.