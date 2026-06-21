شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که واشنگتن از اسرائیل خواسته برای جلوگیری از به خطر افتادن مذاکرات با ایران، از تشدید تنش نظامی در لبنان خودداری کند.

رسانه اسرائیلی: آمریکا برای جلوگیری از اخلال در مذاکرات ایران به تل‌آویو فشار می‌آورد شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که واشنگتن از اسرائیل خواسته برای جلوگیری از به خطر افتادن مذاکرات با ایران، از تشدید تنش نظامی در لبنان خودداری کند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

شبکه 13 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک دیپلمات این کشور که نامش فاش نشده، اعلام کرد واشنگتن پیامی به تل‌آویو ارسال کرده و در آن خواستار اجتناب از هرگونه اقدامی شده است که بتواند مذاکرات با ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، آمریکا تاکید کرده که بدون هماهنگی قبلی با واشنگتن، نباید حملاتی انجام شود که احتمال فروپاشی روند مذاکرات با ایران را افزایش دهد.

در این گزارش همچنین یادآوری شد که ارتش اسرائیل دستور دریافت کرده نیروهای خود را در مناطق اشغالی لبنان حفظ و حملات را تنها به مواردی که «تهدید فوری» تلقی می‌شود محدود کند.

به نوشته این رسانه، بنیامین نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور داده تا زمانی که لازم تشخیص داده شود در مناطق اشغالی لبنان باقی بماند و به هرگونه حمله با قدرت پاسخ دهد.

از سوی دیگر، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، واشنگتن را به مقصد سوئیس برای شرکت در مذاکرات، ترک کرد.

ونس در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «امیدوارم بتوانیم در موضوع هسته‌ای و همچنین آتش‌بس در لبنان به پیشرفت دست یابیم».