Ümit Şamiz
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری آنادولو به نقل از روزنامه «تهران تایمز»، دولت ایالات متحده به پیشنهاد مکتوب و 14 مادهای ایران درباره پایان دادن به جنگ و درگیریها در منطقه پاسخ داد.
در این گزارش تصریح شده است که واشنگتن پیشنهاد مکتوب تهران را به طور کامل رد و مجدداً بر مواضع پیشین خود در قبال برنامه هستهای ایران تاکید کرده است.
گفتنی است که ایران در این طرح، خواستار ایجاد یک سازوکار 2 مرحلهای برای پیشبرد مذاکرات شده بود.
بر پایه این پیشنهاد، مرحله 1 مذاکرات باید به پایان جنگ در تمامی جبههها منجر میشد و در صورت تحقق شروط لازم، مرحله 2 گفتگوها درباره برنامه هستهای آغاز میگردید.