رایزنی‌ وزیر دفاع ترکیه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای استانبول وزیر دفاع ترکیه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی 2026 در استانبول با مقامات چندین کشور مختلف دیدار کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای «SAHA 2026» در استانبول، دیدارهای دوجانبه خود با مقامات کشورهای مختلف را ادامه داد.

وزیر دفاع ترکیه در دومین روز این نمایشگاه با شماری از مقامات دفاعی کشورهای خارجی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این چارچوب، گولر با عقیل قربان‌اف، معاون وزیر دفاع جمهوری آذربایجان، روزلیندا سوئیپان تویا وزیر دفاع کنیا، نگوین تانگ معاون وزیر دفاع ویتنام، عبدالله علی العبدالله الصباح وزیر دفاع کویت و حنانه سیدی وزیر دفاع، امور بازنشستگان و فرزندان شهدا در موریتانی دیدار کرد.

در این دیدارها، مسائل مربوط به همکاری‌های دفاعی و روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وزارت دفاع ترکیه تصاویری از این نشست‌ها را منتشر کرده است.