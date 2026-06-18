نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگویی تلفنی با وزیر امور خارجه مصر، آخرین تحولات منطقه و توافق امضا شده میان آمریکا و ایران را بررسی کرد.

رایزنی وزرای خارجه قطر و مصر درباره توافق میان آمریکا و ایران نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگویی تلفنی با وزیر امور خارجه مصر، آخرین تحولات منطقه و توافق امضا شده میان آمریکا و ایران را بررسی کرد.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگویی تلفنی با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد.

بر اساس بیانیه کتبی وزارت امور خارجه قطر، دو طرف در این گفت‌وگو درباره روابط همکاری میان دو کشور و راه‌های توسعه آن رایزنی کردند.

طرفین به‌ویژه توافق امضاشده میان آمریکا و ایران و تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه را مورد ارزیابی قرار دادند.

آل‌ثانی در این گفت‌وگو تاکید کرده که قطر به حمایت از همه ابتکارها و تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد و از اقداماتی که در چارچوب حقوق بین‌الملل و اصول حسن همجواری، حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو و راه‌های مسالمت‌آمیز را دنبال می‌کنند، پشتیبانی خواهد کرد.

وی افزود که این رویکرد می‌تواند راه را برای فرصت‌های تازه همکاری، توسعه و رفاه هموار کند؛ فرصت‌هایی که در خدمت منافع مشترک منطقه و جهان خواهند بود.