رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلستان درباره ایران و امنیت تنگه هرمز

Ayşe İrem Çakır
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مارکو روبیو و ایوت کوپر، وزرای امور خارجه آمریکا و انگلستان در تماسی تلفنی به بحث و تبادل نظر پیرامون تحولات منطقه پرداختند.
محور اصلی این گفتوگوها، مسائل مرتبط با ایران و تلاشهای مشترک برای تضمین «آزادی کشتیرانی» در تنگه هرمز بوده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که طرفین بر اهمیت همکاریهای درونسازمانی ناتو تأکید کرده و موضوع افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی و نحوه توزیع عادلانه بار مالی میان اعضای این ائتلاف نظامی را مورد بررسی قرار دادند.
این رایزنیها در حالی صورت میگیرد که تحولات اخیر پیرامون تنگه هرمز و کاهش تنشهای منطقهای در کانون توجه دیپلماسی دو کشور قرار دارد.