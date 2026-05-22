رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلستان درباره ایران و امنیت تنگه هرمز وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با همتای انگلستانی خود، مسائل مربوط به ایران، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری‌های ناتو را بررسی کرد.