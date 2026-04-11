هیئت مذاکره‌کننده ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، پیش از آغاز نشست‌های رسمی دیپلماتیک با طرف آمریکایی، در اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رایزنی هیئت ایرانی با نخست‌وزیر پاکستان؛ دیدار قالیباف و شهباز شریف پیش از آغاز مذاکرات با آمریکا هیئت مذاکره‌کننده ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، پیش از آغاز نشست‌های رسمی دیپلماتیک با طرف آمریکایی، در اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

اسلام‌آباد/خبرگزاری آنادولو​​​​​​​

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و سرپرست هیئت مذاکره‌کننده این کشور، با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.



دیدار قالیباف و شریف با هدف هماهنگی نهایی و تبیین دقیق جزئیات فنی و پروتکل‌های مذاکراتی برگزار شده است.



این دیدار دوجانبه در حالی انجام شد که هیئت‌های دیپلماتیک ایران و ایالات متحده برای بررسی راهکارهای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در منطقه، در پایتخت پاکستان حضور دارند.



این گفتگوها درست پیش از آغاز نشست‌های دو یا سه‌جانبه با حضور هیئت آمریکایی (به ریاست جی‌دی ونس) صورت گرفت تا نقش میانجی‌گری پاکستان در این فرآیند تقویت شود.

