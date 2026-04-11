Ümit Şamiz
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
اسلامآباد/خبرگزاری آنادولو
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و سرپرست هیئت مذاکرهکننده این کشور، با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان دیدار کرد.
دیدار قالیباف و شریف با هدف هماهنگی نهایی و تبیین دقیق جزئیات فنی و پروتکلهای مذاکراتی برگزار شده است.
این دیدار دوجانبه در حالی انجام شد که هیئتهای دیپلماتیک ایران و ایالات متحده برای بررسی راهکارهای پایان دادن به درگیریهای اخیر در منطقه، در پایتخت پاکستان حضور دارند.
این گفتگوها درست پیش از آغاز نشستهای دو یا سهجانبه با حضور هیئت آمریکایی (به ریاست جیدی ونس) صورت گرفت تا نقش میانجیگری پاکستان در این فرآیند تقویت شود.