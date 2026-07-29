استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طی دیدار مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو ایران با اناگلدی ساپاروف، وزیر انرژی ترکمنستان، موضوع افزایش واردات برق از ترکمنستان و سازوکارهای اجرایی آن از جمله مشارکت ایران در تعمیرات نیروگاهی مطرح شد و دو طرف بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌ها در حوزه برق تأکید کردند.

به گزارش «ایلنا»، در این دیدار، طرفین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی، درباره نیازهای آینده صنعت برق ایران، امکان احداث خطوط انتقال برق جدید برای بهبود ترانزیت برق و افزایش پایداری مبادلات برقی گفت‌وگو کردند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ایران همراه با فرزانه صادق، رئیس هیات مشترک ایران و ترکمنستان، به عشق‌آباد سفر کرده بود.

طبق گزارش «پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ایران»، صادق در ترکمنستان با رئیس‌جمهور، وزیر حمل‌ونقل، وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون اقتصادی این کشور دیدار و عملیاتی‌سازی توافق‌های مشترک در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، گاز، برق و توسعه زیرساخت‌ها را بررسی کرد.