Nazenin Alp
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در تماس تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، آخرین وضعیت مذاکرات تهران و واشینگتن در اسلامآباد را تشریح کرد.
وی با اشاره به حصول تفاهمهای فنی میان طرفین، خاطرنشان کرد که «زیادهخواهی و عدم اراده سیاسی مقامات ارشد آمریکا» روند نهایی شدن توافق را با بنبست مواجه کرده است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه ایران صرفاً در چارچوب قوانین بینالمللی و برای صیانت از حقوق ملت خود آماده ادامه گفتگوهاست، از اروپا خواست با ایفای نقشی سازنده، آمریکا را به رعایت چارچوبهای حقوقی ترغیب کند.
وی تصریح کرد که رویکردهای مبتنی بر تهدید، فشار و اقدام نظامی نهتنها راهگشا نیست، بلکه بر پیچیدگی مسائل افزوده و مشکلات خودساخته طرف آمریکایی را تشدید خواهد کرد.
رئیسجمهور ایران در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع امنیت در تنگه هرمز پرداخت و اذعان داشت که ایران همواره در پی تأمین امنیت پایدار برای تجارت جهانی در این گذرگاه راهبردی بوده است.
وی هشدار داد که هرگونه تهدید علیه امنیت این منطقه، تبعات گستردهای برای اقتصاد بینالملل خواهد داشت، اما تأکید کرد که ایران برای مواجهه با هر سناریویی در چارچوب منافع ملی خود آمادگی کامل دارد.
وی همچنین با اشاره به شفافیت شروط ایران در آتشبس، خاطرنشان کرد که مقامات پاکستانی نیز بر پایبندی ایران به تعهدات خود اذعان دارند.