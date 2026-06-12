محمد اسحاق دار و کایا کالاس طی یک تماس تلفنی، تحولات خاورمیانه و روند گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه پاکستان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات ایران و آمریکا محمد اسحاق دار و کایا کالاس طی یک تماس تلفنی، تحولات خاورمیانه و روند گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه پاکستان در شبکه اجتماعی «ایکس»، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه خاورمیانه را بررسی کردند.

دار و کالاس در این تماس تلفنی به طور ویژه درباره روند مذاکرات و گام‌های جاری میان ایران و ایالات متحده آمریکا به تبادل نظر پرداختند.

طرفین در این گفتگو ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصل شده از طریق کانال‌های دیپلماتیک، ابراز امیدواری کردند که این تلاش‌های فشرده به یک مصالحه دائمی و راه‌حل مسالمت‌آمیز برای کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود.

وزیر امور خارجه پاکستان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با تاکید بر لزوم حفظ ثبات منطقه‌ای، خاطرنشان کردند که گفتگو و دیپلماسی «تنها راه معتبر» برای حل مناقشات و تضمین صلح پایدار است.

