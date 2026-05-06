06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
دوحه/خبرگزاری آنادولو
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتوگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، آخرین تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه میان دوحه و مسکو را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
طرفین در این تماس تلفنی بهطور ویژه توافق آتشبس حاصلشده میان ایالات متحده آمریکا و ایران و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنش در منطقه را ارزیابی کردند.
آل ثانی در این گفتگو بر لزوم پاسخ مثبت طرفهای درگیر به ابتکارهای میانجیگری موجود تاکید کرد و اهمیت حلوفصل ریشهای بحران از طریق گفتوگو و روشهای مسالمتآمیز را مورد توجه قرار داد.
وی همچنین تصریح کرد که دستیابی به یک توافق پایدار به منظور جلوگیری از شعلهور شدن مجدد تنشها، برای حفظ امنیت و ثبات منطقه نقشی حیاتی دارد.