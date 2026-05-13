رایزنی تلفنی وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ایران درباره تنش‌های منطقه‌ای جیحون بایراموف و عباس عراقچی در تماسی تلفنی، آخرین وضعیت مذاکرات و راه‌های حل‌وفصل سیاسی بحران‌های پیرامون ایران را بررسی کردند.

باکو/ خبرگزاری آنادولو

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کردند.



طبق اعلام وزارت امور خارجه آذربایجان، گفتگوی تلفنی بین بایراموف و عراقچی به روابط دوجانبه بین آذربایجان و ایران، وضعیت جاری در منطقه و پیشرفت روند مذاکرات پرداخت.



در این مکالمه، آنها در مورد دیدگاه‌های مربوط به حل تحولات پیرامون ایران از طریق دیپلماتیک و سیاسی بحث کردند.



عراقچی اطلاعات دقیقی در مورد روند مذاکرات ارائه داد، بایراموف نیز حمایت آذربایجان را از تلاش‌ها برای حل مشکلات از طریق صلح و گفتگو ابراز کرد.



وزرای دو کشور همچنین در مورد سایر مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی متقابل تبادل نظر کردند.