رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، واشنگتن بر تعهد خود برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان تاکید کرده است.

رایزنی تلفنی رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا با ترامپ درباره کمک به زلزله‌زدگان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، واشنگتن بر تعهد خود برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان تاکید کرده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کرده است.

رودریگز اظهار داشت که ترامپ و روبیو در این تماس، بر حمایت ایالات متحده از ونزوئلا در این شرایط سخت تاکید کرده و تعهد خود را برای پشتیبانی از تلاش‌های امدادی از طریق ارسال نیروهای نجات، تجهیزات ویژه، پناهگاه‌های موقت و کمک‌های بشردوستانه به خانواده‌های آسیب‌دیده تکرار کردند.

این رایزنی تلفنی در حالی صورت می‌گیرد که وقوع دو زلزله بزرگ به بزرگی 7.5 و 7.2 ریشتر به فاصله 39 ثانیه در ایالت یاراکوی ونزوئلا، خسارت‌های جانی و مادی سنگینی برجای گذاشته است. بر اساس آخرین آمارها، شمار جان‌باختگان این حادثه به 920 تن و تعداد مجروحان به 3360 نفر افزایش یافته است.



با توجه به ادامه عملیات جستجو و نجات، مقامات نسبت به افزایش تلفات ابراز نگرانی کرده‌اند.

