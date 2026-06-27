Bekir Aydoğan, Halil Silahşör
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با دونالد ترامپ، رئیسجمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کرده است.
رودریگز اظهار داشت که ترامپ و روبیو در این تماس، بر حمایت ایالات متحده از ونزوئلا در این شرایط سخت تاکید کرده و تعهد خود را برای پشتیبانی از تلاشهای امدادی از طریق ارسال نیروهای نجات، تجهیزات ویژه، پناهگاههای موقت و کمکهای بشردوستانه به خانوادههای آسیبدیده تکرار کردند.
این رایزنی تلفنی در حالی صورت میگیرد که وقوع دو زلزله بزرگ به بزرگی 7.5 و 7.2 ریشتر به فاصله 39 ثانیه در ایالت یاراکوی ونزوئلا، خسارتهای جانی و مادی سنگینی برجای گذاشته است. بر اساس آخرین آمارها، شمار جانباختگان این حادثه به 920 تن و تعداد مجروحان به 3360 نفر افزایش یافته است.
با توجه به ادامه عملیات جستجو و نجات، مقامات نسبت به افزایش تلفات ابراز نگرانی کردهاند.