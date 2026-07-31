31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، تلاش شبهنظامیان وابسته به ایران در عراق برای هدف قرار دادن تاسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده و بر حمایت سوریه از امنیت و حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرد.
در این گفتگو، روابط دوجانبه میان دو کشور، توسعه همکاریهای مشترک، تحولات منطقهای و بینالمللی، کاهش تنشها و تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «در گفتگوهای الشرع، روابط دوجانبه میان دو کشور برادر و راههای توسعه همکاریها در راستای تامین منافع مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت».
در این تماسها که تحولات منطقهای نیز در آنها ارزیابی شد، طرفین بر اهمیت تداوم رایزنی و هماهنگی و همچنین حمایت از تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.
در این گفتگوها همچنین بیان شد که تداوم ارتباطات در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک، به حمایت از ثبات منطقهای و تقویت کار مشترک میان کشورهای عربی کمک خواهد کرد.