احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

رایزنی تلفنی رئیس‌جمهور سوریه با رهبر امارات و ولیعهد عربستان سعودی احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی، تلاش شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق برای هدف قرار دادن تاسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده و بر حمایت سوریه از امنیت و حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرد.

در این گفتگو، روابط دوجانبه میان دو کشور، توسعه همکاری‌های مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، کاهش تنش‌ها و تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «در گفتگوهای الشرع، روابط دوجانبه میان دو کشور برادر و راه‌های توسعه همکاری‌ها در راستای تامین منافع مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت».

در این تماس‌ها که تحولات منطقه‌ای نیز در آن‌ها ارزیابی شد، طرفین بر اهمیت تداوم رایزنی و هماهنگی و همچنین حمایت از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

در این گفتگوها همچنین بیان شد که تداوم ارتباطات در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک، به حمایت از ثبات منطقه‌ای و تقویت کار مشترک میان کشورهای عربی کمک خواهد کرد.

