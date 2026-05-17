راهپیمایی بزرگ روز تُرک در نیویورک

17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
راهپیمایی «روز تُرک» با هماهنگی نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه و با حضور گسترده و پرشور جامعه تُرکتبار آمریکا در نیویورک برگزار شد.
این راهپیمایی که برای چهلوسومین بار از سوی جامعه تُرک-آمریکایی برگزار شد، هزاران نفر را در نیویورک گرد هم آورد و مراسم رژه و جشنهای پس از آن با فضایی پرشور همراه بود.
این برنامه نخستین بار در سال 1981 از سوی فدراسیون انجمنهای تُرک آمریکایی (TADF) در واکنش به شهادت دیپلماتهای تُرک به دست سازمان تروریستی ارمنی «ASALA» برگزار شد و در سالهای بعد به مراسمی برای معرفی فرهنگ ترکیه تبدیل شد.
در این مراسم نمایندگان نهادهای دیپلماتیک ترکیه در آمریکا، برخی مقامهای دولتی، هنرمندان اعزامی از ترکیه و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد حضور داشتند.
در صف راهپیمایی، افرادی از جمله فرهاد پیرینچچی معاون رئیس نهاد ارتباطات ریاستجمهوری، پروفسور چاغری ارهان، مشاور ارشد رئیسجمهور و نایبرئیس شورای سیاستهای امنیتی و خارجی ریاستجمهوری، سدات اونال، سفیر ترکیه در واشنگتن، احمد ییلدیز، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل و محیالدین احمد یازال، سرکنسول ترکیه در نیویورک حضور داشتند.
در این مراسم علاوه بر جامعه تُرک-آمریکایی، شرکتکنندگانی از جمهوری تُرک قبرس شمالی، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای جهان تُرک نیز حضور پررنگی داشتند.
شرکتکنندگان از ایالتهای مختلف آمریکا برای تماشای رژه در خیابان مدیسون گرد هم آمدند و انجمنها، مدارس و نهادهای آموزشی فعال در حوزههای مختلف نیز کاروان راهپیمایی را همراهی کردند.
مراسم جشن با قرائت سرود ملی ترکیه ادامه یافت و سپس پیام ویدیویی رئیس جمهور اردوغان، برای جامعه تُرکهای آمریکا پخش شد.
برهانالدین دوران نیز در پیام ویدیویی خود با تاکید بر اهمیت شهروندان تُرک مقیم خارج، گفت: شوری که خیابانهای منهتن را به رنگ سرخ و سفید درآورده، تنها یک راهپیمایی نیست، بلکه نماد تاریخ ریشهدار، هویت قدرتمند و روح همبستگی تزلزلناپذیر است.