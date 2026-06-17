عکرمه صبری، خطیب مسجدالاقصی در واکنش به افتتاح سفارت سومالی‌لند در قدس، تاکید کرد این اقدامات هویت تاریخی و ملی این شهر را تغییر نخواهد داد.

رئیس هیئت عالی اسلامی قدس: افتتاح سفارت‌خانه‌ها، هویت فلسطینی قدس را تغییر نمی‌دهد عکرمه صبری، خطیب مسجدالاقصی در واکنش به افتتاح سفارت سومالی‌لند در قدس، تاکید کرد این اقدامات هویت تاریخی و ملی این شهر را تغییر نخواهد داد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

عکرمه سعید صبری، امام و خطیب مسجدالاقصی و رئیس هیئت عالی اسلامی قدس طی بیانیه‌ای به افتتاح سفارت منطقه موسوم به «سومالی‌لند» در قدس اشغالی واکنش نشان داد. وی اظهار داشت که هرگونه اقدام سیاسی یا دیپلماتیک درباره شهر قدس نه به اشغال اسرائیل مشروعیت می‌بخشد و نه جایگاه تاریخی و ملی این شهر را تغییر خواهد داد.

صبری با تاکید بر اینکه افتتاح سفارتخانه‌ها در قدس تغییری در جایگاه این شهر ایجاد نخواهد کرد، گفت: «قدس از گذشته متعلق به فلسطین بوده و همچنان فلسطینی باقی خواهد ماند.»

وی با اشاره به ضرورت افزایش همبستگی کشورهای عربی و اسلامی در قبال مسئله قدس، از کشورهای اسلامی خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای در صفی واحد قرار گیرند.

صبری همچنین از گرایش برخی جریان‌های جدایی‌طلب در سومالی به همکاری با اسرائیل انتقاد کرده و افزود: افتتاح سفارتخانه در قدس در چارچوب عادی‌سازی روابط با اسرائیل، هیچ تغییری در واقعیت این شهر ایجاد نخواهد کرد.

رئیس هیئت عالی اسلامی قدس تصریح کرد: «قدس شهری فلسطینی است و با چنین اقداماتی هویت و جایگاه آن تغییر نخواهد کرد. هرگونه نزدیکی یا ائتلاف با اسرائیل نیز مشروعیتی برای اشغالگری این رژیم به همراه نخواهد داشت.»

