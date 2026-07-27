رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) مدعی شد ایران و برخی کشورهای خارجی در تلاش برای مداخله در انتخابات پارلمانی اسرائیل هستند و این نهاد برای مقابله با این تهدید، منابع قابل‌توجهی اختصاص داده است.

رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل مدعی تلاش ایران و برخی کشورها برای مداخله در انتخابات شد رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) مدعی شد ایران و برخی کشورهای خارجی در تلاش برای مداخله در انتخابات پارلمانی اسرائیل هستند و این نهاد برای مقابله با این تهدید، منابع قابل‌توجهی اختصاص داده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

دیوید زینی، رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت/شاباک)، مدعی شد که ایران و برخی کشورهای خارجی در تلاش هستند در انتخابات پارلمانی اسرائیل (کنست) که قرار است 27 اکتبر برگزار شود، مداخله کنند.

به گزارش شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، زینی در دیدار با شماری از مقام‌های ارشد این کشور نسبت به تلاش‌های ایران و برخی کشورهای دیگر برای دخالت در روند انتخابات هشدار داد.

بر اساس این گزارش، زینی نامی از کشورهای مورد نظر نبرد، اما منابع حاضر در این نشست اعلام کردند که رئیس شین‌بت نسبت به این تهدید «به‌شدت نگران» است.

وی همچنین گفت: شین‌بت منابع قابل‌توجهی را برای مقابله با تلاش‌های ایران و دیگر کشورهای خارجی جهت مداخله در روند انتخابات اختصاص داده است.

زینی انتخابات را پس از تهدید «حمله گسترده»، دومین موضوع حائز بالاترین اولویت برای شین‌بت توصیف کرد.

رئیس شین‌بت تاکید کرد که این نهاد «تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه تلاش برای اخلال در انتخابات» انجام خواهد داد.

قرار است انتخابات سراسری اسرائیل اواخر ماه اکتبر برگزار شود.