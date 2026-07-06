06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
اونو آیشلشهایم، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هلند، با اشاره به اینکه به دنبال کاهش برخی توانمندیهای نظامی ایالات متحده، نقش ترکیه در ناتو بیش از پیش افزایش خواهد یافت، گفت که از سطح توانمندیهای صنعت دفاعی ترکیه تأثیر گرفته و ظرفیت بالایی برای همکاری میان دو کشور در این حوزه میبیند.
آیشلشهایم در جریان سفر خود به آنکارا پیش از برگزاری نشست سران ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه، در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» درباره چشمانداز جدید ناتو که انتظار میرود در نشست آنکارا بهطور ملموس شکل بگیرد، اظهار داشت: به نظر من ترکیه نقش بسیار مهمی ایفا میکند. در واقع، این کشور تاکنون نیز همواره نقش بسیار مهمی در ائتلاف داشته است. به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، محافظ جناح جنوبشرقی ناتو محسوب میشود. هرچند این مأموریت را همراه با برخی دیگر از متحدان انجام میدهد، اما مهمترین کشور در این منطقه ترکیه است.
وی ادامه داد: ترکیه دومین نیروی مسلح بزرگ در ناتو را در اختیار دارد. در شرایطی که آمریکا برخی از توانمندیهای خود را کاهش میدهد، برای جبران این خلأها به ترکیه نیز نیاز خواهیم داشت. از این رو، نقش ترکیه در ناتو بیش از پیش افزایش خواهد یافت. همچنین در اینجا مشاهده کردم که ترکیه نهتنها در منطقه خود، بلکه در سایر مناطق ناتو نیز برای برعهده گرفتن این نقش کاملاً مشتاق است. ترکیه تاکنون نقش بسیار مهمی داشته و از این پس این نقش اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هلند با بیان اینکه دیدارهای دوجانبهاش در آنکارا بسیار سازنده بوده است، تأکید کرد که دو کشور در نظر دارند شمار رزمایشهای مشترک را افزایش دهند، تبادل تجربیات و درسهای بهدستآمده از جنگ اوکراین را گسترش دهند، برای آمادهسازی نیروهای مسلح خود در برابر جنگهای آینده همکاری کنند و با بهرهگیری متقابل از ظرفیتهای دانشگاهها و مراکز آموزش نظامی، سطح همکاری و هماهنگی عملیاتی میان دو ارتش را ارتقا دهند.
آیشلشهایم همچنین با اشاره به همکاری در حوزه صنایع دفاعی گفت: یک روز کامل را در ترکیه به بازدید از شرکتهای صنایع دفاعی این کشور اختصاص دادم و واقعاً از سطح توانمندیهایی که ارائه کردند، تحت تأثیر قرار گرفتم. معتقدم در این حوزه نیز فرصتهای مهمی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.