رئیس سابق دانشگاه اسلامی غزه : آموزش در غزه با وجود جنگ در چادرها و بدون برق ادامه دارد رئیس پیشین دانشگاه اسلامی غزه با اشاره به ادامه آموزش در شرایط بسیار دشوار و تخریب زیرساخت‌ها، تأکید کرد که دانشجویان فلسطینی حتی در چادرها و بدون برق نیز تحصیل را متوقف نکرده‌اند و آموزش را راه اصلی بقا می‌دانند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

پروفسور کمالین شعث، رئیس سابق دانشگاه اسلامی غزه با اشاره به تخریب گسترده زیرساخت‌ها در غزه اعلام کرد که با وجود شرایط بسیار دشوار، دانشجویان آموزش خود را در چادرها و بدون برق ادامه می‌دهند.

وی که در «اجلاس آموزش عالی اوراسیا 2026» در استانبول شرکت کرده بود، گفت مردم فلسطین با وجود حملات اسرائیل از اکتبر 2023، تنها برای بقا تلاش می‌کنند و آموزش را مهم‌ترین راه ادامه حیات جامعه می‌دانند.

شعث با بیان اینکه حدود 2 درصد از مردم غزه بی‌سواد هستند، تأکید کرد که آموزش برای مقابله با شرایط اشغال ضروری است. او افزود پس از وقفه‌ای شش‌ماهه، دانشگاه‌ها به آموزش آنلاین روی آورده‌اند اما همچنان با امکانات بسیار محدود و مشکلات جدی روبه‌رو هستند.