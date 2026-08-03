رئیس‌جمهور کلمبیا با واکنش به افزایش تلاش مهاجران برای ورود به شهر سئوتا، نخست‌وزیر اسرائیل را به دست داشتن در این بحران متهم کرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا، نتانیاهو را به به دست داشتن در بحران مهاجرت در سئوتا متهم کرد رئیس‌جمهور کلمبیا با واکنش به افزایش تلاش مهاجران برای ورود به شهر سئوتا، نخست‌وزیر اسرائیل را به دست داشتن در این بحران متهم کرد.

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو

گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تلاش مهاجران غیرقانونی برای ورود از مراکش به شهر سئوتا، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، انتقاد کرد.

پترو، نتانیاهو را به دست داشتن در بحران مهاجرت در سئوتا متهم کرده و مدعی شد مردم مراکش نباید به اهداف او تن دهند.

وی در این پیام نوشت: تهاجم غیرنظامیان مراکشی به سئوتا، تقلیدی از اتحادی است که (فرانسیسکو) فرانکو با نوادگان خلافت باستانی کوردوبا برای سرنگونی جمهوری لیبرال و ورود مجدد به اسپانیا برقرار کرد. مردم مراکش باید نگاه خود را از اسپانیا برگردانند و بر قدرت خود تمرکز کنند، قدرتی که تسلیم جاه‌طلبی‌های نتانیاهو، یک چهره نسل‌کش فراری در جهان، شده است. اسپانیا باید تاریخ خود را که با خون نوشته شده، به خاطر بسپارد؛ آنها می‌خواهند مردم اسپانیا را به فاشیسم بکشانند و مردم اسپانیا باید بگویند «عبور ممنوع!» و تمدن عرب نیز باید چنین کند.

پترو با یادآوری حملات اسرائیل به غزه به مردم اروپایی و عرب هشدار داد: با همان پولی که برای موشک هایی که به غزه برای کشتن نوزادان، زنان و سالمندان شلیک کردند و آزادی فلسطین را گرفتند، اکنون می خواهند ساختار مترقی دموکراتیک اروپا را از بین ببرند. آنها می خواهند فلسطین و فرهنگ دمکراتیک، دمکراتیک، آزادی، فرهنگ غرب را نابود کنند.

پترو اظهار داشت که اسپانیا طرف شایسته احترام است، و تاکید کرد که این اسپانیا نبود که حملات علیه جمهوری لیبرال را تأمین مالی کرد یا از فرانکوی فاشیست در بمباران گرنیکا حمایت کرد.

پترو مدعی شد طرفی که از این اقدامات حمایت می‌کند، بنیامین نتانیاهو است؛ کسی که به گفته او «22 هزار نوزاد فلسطینی را در سرزمینی که قدس در آن قرار دارد، کشته است.»

رئیس‌جمهور کلمبیا همچنین با اشاره به انتخابات 21 ژوئن این کشور، مدعی شد: هزینه تقلب در انتخابات کلمبیا را نیز نتانیاهو پرداخت کرده و به همین دلیل می‌خواهند مرا ساکت کنند. از مسئولان هماهنگی ناظران دیجیتال انتخابات می‌خواهم بدون انتظار تا روز دوشنبه، همین حالا الگوی آماری تحمیل‌شده بر تصمیمات مردم مستقل کلمبیا از طریق الگوریتم‌ها را افشا کنند. اکنون زمان گفت‌وگوی میان تمدن‌هاست و باید فاشیسم متوقف شود.

پیش‌تر، در 30 ژوئیه، بیش از 800 مهاجر غیرقانونی که از سواحل شهر فنی‌دق مراکش قصد داشتند با شنا خود را به سئوتا برسانند، توسط نیروهای امنیتی متوقف شدند. دولت اسپانیا نیز در پی افزایش تلاش‌های مهاجرتی، نیروهای مسلح را برای تقویت امنیت در این منطقه مستقر کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شمار افرادی که هنگام تلاش برای عبور از مراکش به اسپانیا جان خود را از دست داده‌اند، به 88 نفر رسیده است.