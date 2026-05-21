21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا طی پستی در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را به نازیها تشبیه کرد.
پترو این پست را پس از انتشار تصاویری از بدرفتاری نیروهای امنیتی اسرائیل با فعالان ناوگان جهانی صمود توسط بن گویر در رسانههای اجتماعی، منتشر کرد.
او در پست خود که شامل تصاویری بود که بن گویر منتشر کرده، نوشت: بن گویر مانند یک نازی تمام عیار رفتار میکند. او با شهروندان مان که خواهان توقف نسلکشی در غزه هستند، اینگونه رفتار کرد.