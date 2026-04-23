بیروت/خبرگزاری آنادولو

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان با محکوم کردن کشته شدن یک خبرنگار زن در حمله ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، تاکید کرد که هدف قرار دادن فعالان رسانه‌ای "جنایت علیه بشریت" به شمار می‌رود.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، عون از کشته شدن «امل خلیل» خبرنگار زن در حمله روز گذشته اسرائیل به شهر طیری در جنوب لبنان ابراز تأسف کرد و برای «زینب فرج» خبرنگار دیگری که در همان حمله زخمی شده است آرزوی بهبودی نمود.

عون با محکوم کردن حمله اسرائیل علیه خبرنگاران، تاکید کرد که هدف قرار دادن اصحاب رسانه اقدامی است که طبق قوانین و عرف بین‌المللی باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد.

وی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست برای توقف چنین حملاتی علیه خبرنگاران اقدام کند.

گفتنی است، در حمله روز چهارشنبه ارتش اسرائیل به شهر طیری که با وجود برقراری آتش‌بس صورت گرفت، یک خبرنگار کشته و خبرنگار دیگری به‌شدت زخمی شدند.