رئیس‌جمهور لبنان ضمن استقبال از تفاهم میان آمریکا و ایران، اعلام کرد که این توافق دارای بندهایی برای توقف فعالیت‌های نظامی در منطقه از جمله لبنان است و می‌تواند زمینه‌ساز برقراری آتش‌بس پایدار و تقویت ثبات منطقه‌ای باشد.

رئیس‌جمهور لبنان: تفاهم آمریکا و ایران شامل توقف فعالیت‌های نظامی در لبنان نیز می‌شود رئیس‌جمهور لبنان ضمن استقبال از تفاهم میان آمریکا و ایران، اعلام کرد که این توافق دارای بندهایی برای توقف فعالیت‌های نظامی در منطقه از جمله لبنان است و می‌تواند زمینه‌ساز برقراری آتش‌بس پایدار و تقویت ثبات منطقه‌ای باشد.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

ریاست‌ جمهوری لبنان بیانیه‌ای از جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور درباره توافق میان واشنگتن و تهران منتشر کرد.

رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد: تفاهم حاصل‌شده میان آمریکا و ایران شامل بندهایی درباره توقف فعالیت‌های نظامی در منطقه است و این موضوع لبنان را نیز در بر می‌گیرد.

عون در این بیانیه اظهار داشت که از توجه به وضعیت ویژه لبنان در این تفاهم و در نظر گرفتن ثبات این کشور به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ثبات منطقه استقبال می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این تفاهم شامل مفادی برای توقف فعالیت‌های نظامی در منطقه است و لبنان را نیز شامل می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه‌ساز روندی گسترده‌تر برای ثبات در منطقه شده و حاکمیت کشورها و حقوق ملت‌ها را تضمین کند.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین تصریح کرد: مردم لبنان که در دوره اخیر با حملات و ویرانی‌های گسترده مواجه بوده‌اند، انتظار دارند این تفاهم به برقراری آتش‌بس دائمی و آغاز روندی پایدار برای ثبات منجر شود.

عون از تلاش‌ها برای گنجاندن لبنان در این روند قدردانی و از کشورها و طرف‌هایی که در دستیابی به این تفاهم نقش داشته‌اند، تشکر کرد.

وزیر دفاع اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود که علیرغم تفاهم میان آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل به حضور خود برای مدت نامشخص در مناطق اشغالی جنوب لبنان، سوریه و غزه ادامه خواهد داد.