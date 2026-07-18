Ömer Erdem
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان به دعوت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در چارچوب سفری رسمی راهی واشنگتن شد.
بر اساس اعلام دفتر ریاستجمهوری لبنان، عون صبح امروز به همراه همسرش، نعمت عون، بیروت را به مقصد پایتخت آمریکا ترک کرد.
قرار است در کاخ سفید نشستی میان عون و ترامپ برگزار شود. رئیسجمهور لبنان همچنین با شماری از مقامهای آمریکایی دیدار و رایزنی خواهد کرد.
در این گفتوگوها، اوضاع لبنان، تثبیت آتشبس، بازگرداندن امنیت و ثبات در سراسر کشور بهویژه مناطق جنوبی، خروج اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان و گسترش حاکمیت دولت بر همه مناطق کشور بررسی خواهد شد.