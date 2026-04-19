19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل در سخنرانی خود در شهر بارسلونای اسپانیا با اشاره به درگیریهای جاری در خاورمیانه، از اعضای دائم شورای امنیت شامل آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و انگلیس خواست به مسئولیت خود در تضمین صلح جهانی عمل کنند.
وی ابراز داشت: «وظیفه خود برای تضمین صلح در جهان را انجام دهید، جلسهای برگزار کنید و به این جنون جنگ پایان دهید؛ زیرا جهان دیگر توان تحمل بیشتر را ندارد».
رئیسجمهور برزیل با اشاره به میانجیگری کشورش به همراه هند و ترکیه در سال 2010 برای توقف غنیسازی اورانیوم توسط ایران، افزود: «تصور میکردم وقتی توافق را منتشر کنیم، ما را تحسین خواهند کرد، اما اتحادیه اروپا و آمریکا آن را نپذیرفتند و اکنون دوباره ادعای ساخت بمب هستهای توسط ایران مطرح میشود».
وی همچنین بر لزوم مقابله فعال با جریانهای راست افراطی تاکید کرده و گفت: مبارزه در شبکههای اجتماعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تحریمهای آمریکا علیه کوبا، خواستار پایان دادن به این «تحریم نفرینشده» شد و اذعان داشت: مردم کوبا باید بتوانند در صلح زندگی کنند.
لولا با اشاره به دههها تحریم آمریکا علیه کوبا، اظهار داشت: «این تحریمها هیچ نتیجهای نداشته و مردم کوبا همچنان ایستادهاند و تنها انتظار دارند جهان به آنها اجازه دهد نفس بکشند».
وی ابراز داشت: «بله، مشکلاتی در کوبا وجود دارد، اما اینها مشکلات خودشان است. اینها نه مشکل لولا هستند، نه مشکل ترامپ و نه مشکل هیچ امپراتوری دیگری؛ خب، این چه فایدهای داشته؟ هیچ. کوباییها هنوز آنجا هستند، ایستادهاند و تا جایی که میتوانند مقاومت میکنند. آنها فقط منتظرند تا دنیا بالاخره به آنها اجازه نفس کشیدن بدهد».