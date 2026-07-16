16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان در دیدار با محمد مصطفی، نخستوزیر فلسطین در باکو، بار دیگر بر حمایت آذربایجان از تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین به پایتختی قدس شرقی تاکید کرد.
بر اساس اعلام نهاد ریاستجمهوری آذربایجان، علیاف در دیدار با مصطفی گفت که این سفر به تقویت بیشتر "روابط برادرانه" میان آذربایجان و فلسطین کمک خواهد کرد.
محمد مصطفی نیز با ابراز خرسندی از دیدار با علیاف، سلام محمود عباس، رئیس دولت فلسطین را به او ابلاغ کرد و از حمایتهای آذربایجان از فلسطین، از جمله کمکهای انسانی و ابتکار ساخت یک مدرسه متوسطه در فلسطین، قدردانی کرد.
در این دیدار، افتتاح دفتر نمایندگی آذربایجان در رامالله و تامین هزینههای سفارت فلسطین در آذربایجان از سوی باکو، نشانه سطح بالای روابط دو کشور عنوان شد.
دو طرف همچنین یادآور شدند که آذربایجان پس از برگزاری دو نشست بینالمللی مرتبط با حمایت مالی از فلسطین در سال 2013، پنج میلیون دلار کمک مالی به فلسطین ارائه و از طریق آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» نیز به فلسطین کمک کرده است.
در این دیدار همچنین اعلام شد که 37 دانشجوی فلسطینی، از جمله 23 نفر در چارچوب بورسیه بینالمللی حیدر علیاف، در آذربایجان تحصیل میکنند. طرفین علاوه بر این، درباره صادرات برخی محصولات کشاورزی فلسطین به آذربایجان با شرایط ترجیحی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتوگو کردند.