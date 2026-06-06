Zeynep Katre Oran
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ، در چارچوب آمادگی برای مذاکرات احتمالی هستهای با ایران، با گروهی از کارشناسان هستهای در ایالت تنسی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از دو مقام آمریکایی، ویتکاف و کوشنر در ایالت تنسی با متخصصان حوزه غنیسازی اورانیوم و فناوری سانتریفیوژ گفتوگو کردند.
این منابع مدعی شدند که در صورت دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق اولیه، دولت آمریکا قصد دارد تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس فنی را برای پشتیبانی از روند مذاکرات تشکیل دهد.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید همچنین در حال تهیه پیشنویس یک یادداشت تفاهم است که میتواند به پایان دادن به تنشهای نظامی میان دو کشور و آغاز مذاکرات جامع هستهای منجر شود. گفته میشود در صورت آغاز گفتوگوها، کارشناسان فنی و هستهای به طور مستقیم در روند مذاکرات مشارکت خواهند داشت.
این گزارش در حالی منتشر شده که هنوز هیچ مقام رسمی آمریکایی یا ایرانی درباره جزئیات این دیدارها و برنامهریزیهای ادعایی اظهارنظر نکرده است.