دیدار وزیر دفاع آذربایجان با رئیس هیات مدیره شرکت بایکار ترکیه

Ruslan Rehimov
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
باکو/خبرگزاری آنادولو
ذاکر حسناف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در باکو با سلجوق بایراکتار، رئیس هیئتمدیره شرکت بایکار ترکیه دیدار کرد.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، حسناف در این دیدار گفت که روابط آنکارا و باکو همانند سایر حوزهها، در عرصه نظامی نیز با موفقیت در حال توسعه است.
او با اشاره به نقش مهم بایکار در صنایع دفاعی ترکیه، بر اهمیت افزایش بیشتر ظرفیت تولید مشترک از طریق بهکارگیری نوآوریهای فناورانه پیشرفته تاکید کرد.
بایراکتار نیز ضمن قدردانی از میهماننوازی انجامشده، گفت: دیدارهای متقابل به تقویت همکاریهای نظامی و فنی ـ نظامی میان ترکیه و جمهوری آذربایجان کمک مثبتی میکند.
در این دیدار که بیرول آکگون، سفیر ترکیه در باکو نیز حضور داشت، درباره فرصتهای همکاری در حوزه پهپادها، جنگ الکترونیک، سامانههای بدون سرنشین و دیگر زمینههای دفاعی بهطور جامع تبادل نظر شد.