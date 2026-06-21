21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در چارچوب گفتوگوهای فنی با آمریکا درباره «تفاهم اسلامآباد» به همراه هیئتی به سوئیس سفر کرده، در شهر بورگناشتوک با ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، دیدار کرد.
در این دیدار همچنین موضوع اجرای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا و روند گفتوگوهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، هیئت اعزامی ایران برای گفتوگوهای فنی با آمریکا شامگاه شنبه در حالی وارد سوئیس شد که ریاست این هیئت را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران بر عهده دارد و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از دیگر اعضای آن هستند.