دیدار هیئت افغانستان با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل پیرامون خدمات کنسولی و توسعه روابط

Halil Silahşör
24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه اداره طالبان در افغانستان از پایان دیدارهای هیئت اعزامی کابل با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل با محوریت خدمات کنسولی و تعاملات دوجانبه خبر داد.
بر اساس بیانیه رسمی صادره، هیئتی از کابل به سرپرستی عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سهشنبه دیدارهای خود با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل را به پایان رساند.
این هیئت نشستهای دوجانبه و چندجانبهای را با نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار کرد. در این گفتگوها موضوعاتی همچون ازسرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان مقیم اروپا، اقدامات اعتمادساز، گسترش تعاملات و راههای رفع چالشهای پیش روی آن دسته از اتباع افغانستان که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بلخی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امیدواریم این سفر مسیرهای جدیدی را برای تعامل مثبت بگشاید، تلاشها را جهت حل مشکلات افغانهای مقیم خارج تقویت کند و همکاریها را بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک توسعه دهد.»
در همین راستا، ذاکر جلالی، مدیرکل بخش دوم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان نیز در «ایکس» اعلام کرد که این سفر «نقطه عطف مهمی» در روابط افغانستان و اتحادیه اروپا به شمار میرود؛ چرا که این نخستین سفر رسمی هیئتی از سوی «امارت اسلامی» افغانستان به بروکسل است.
از سوی دیگر، ماکسیم پریو، وزیر امور خارجه بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای 5 تن از اعضای این هیئت که به دعوت کمیسیون اروپا در این نشست حضور یافته بودند، ویزای یکروزه صادر کرده است.
پریو هفته گذشته مخالفت خود را با تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر دعوت از طالبان اعلام کرده بود، اما یادآور شد که بلژیک به عنوان کشور میزبان نهادهای اتحادیه اروپا، نمیتواند مانع از صدور دعوتنامههای رسمی این اتحادیه شود.