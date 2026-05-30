دیدار مقام‌های نظامی کوبا و آمریکا درباره امنیت پایگاه گوانتانامو وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا اعلام کرد که مقام‌های ارشد نظامی این کشور با نمایندگان فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا (مینفار) با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که مقام‌های ارشد نظامی این کشور با نمایندگان فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (سوتکام) در منطقه مرزی پایگاه دریایی گوانتانامو دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این نشست با توافق دو طرف برگزار شد و موضوعات مربوط به امنیت مرزهای پایگاه دریایی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف این دیدار را مثبت ارزیابی و بر ادامه ارتباطات میان فرماندهی‌های نظامی تأکید کردند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که ژنرال روبرتو لگرا سوتولونگو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کوبا، نمایندگی هاوانا را در این نشست برعهده داشته است. این دیدار به دلیل سطح بالای مشارکت نظامی و گفت‌وگو درباره مسائل امنیتی، اقدامی کم‌سابقه توصیف شده است.

همزمان، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در گفت‌وگو با خبرگزاری پرنسا لاتینا تأکید کرد که کوبا "هرگز تهدیدی غیرعادی یا فوق‌العاده برای امنیت ملی آمریکا نبوده و نخواهد بود" و اتهامات مطرح‌شده از سوی برخی مقام‌های آمریکایی را رد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا در ماه مه گفته بود واشنگتن از حضور یک دشمن خارجی در فاصله‌ای نزدیک به سواحل آمریکا نگران است؛ اظهاراتی که به‌طور ضمنی به کوبا اشاره داشت.

پیش از این نیز جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در 14 مه به کوبا سفر کرده و با نمایندگان وزارت کشور این کشور درباره مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرده بود.