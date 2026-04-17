Ruslan Rehimov
17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان با احمد الشرع، همتای سوریهای خود در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ریاستجمهوری آذربایجان، علیاف و الشرع در چارچوب «مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026» (ADF) که خبرگزاری آنادولو «شریک ارتباطی جهانی» آن است، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، فرصتهای همکاری در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. در این چارچوب، اعلام شد که صادرات گاز آذربایجان به سوریه از طریق ترکیه، علاوه بر تقویت امنیت انرژی سوریه، به توسعه کلی این کشور نیز کمک خواهد کرد.
در این گفتوگو که نگرانیها نسبت به تنشهای منطقهای نیز مطرح شد، بر اهمیت حلوفصل اختلافات از راههای دیپلماتیک تأکید شد.
الشرع از حمایتهای آذربایجان از سوریه قدردانی کرده و از علیاف تشکر کرد.
همچنین اعلام شد که الشرع دعوت علیاف برای سفر به آذربایجان را پذیرفته است.