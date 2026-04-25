دیدار عراقچی با نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در اسلام‌آباد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در اسلام‌آباد با نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان پیرامون تحولات منطقه و پاسخ تهران گفتگو کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر رسمی به اسلام‌آباد، با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.



در این نشست که با حضور ژنرال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش و محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان برگزار شد، طرفین به بررسی آخرین تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه پرداختند.

عراقچی که صبح امروز نیز با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرده بود، طبق گزارش خبرگزاری صداوسیمای ایران، در این رایزنی‌ها «پاسخ جامع تهران به پیشنهادات» ارائه‌شده را منتقل کرده است.



اگرچه جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات منتشر نشده، اما این دیدارها در فضایی حساس از نظر تحولات منطقه‌ای صورت گرفته است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود که سفر عراقچی به کشورهای پاکستان، عمان و روسیه با هدف رایزنی‌های دیپلماتیک درباره تنش‌های ناشی از اقدامات اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام می‌شود.

